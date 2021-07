Autostrada A1: due tratti chiusi in Toscana nella notte fra sabato 17 e domenica 18 luglio (Di venerdì 16 luglio 2021) Sulla A1, in corrispondenza del tratto fiorentino, sono state programmate nella notte di sabato 17 luglio due chiusure di tratta: Barberino di Mugello-Calenzano e Firenze sud-Incisa Reggello. La prima a nord di Firenze e la seconda a sud. Ci potrebbero essere quindi ingorghi sulle strade provinciali, anche se non ci dovrebbe essere il traffico dei Tir L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 16 luglio 2021) Sulla A1, in corrispondenza del tratto fiorentino, sono state programmatedi17due chiusure di tratta: Barberino di Mugello-Calenzano e Firenze sud-Incisa Reggello. La prima a nord di Firenze e la seconda a sud. Ci potrebbero essere quindi ingorghi sulle strade provinciali, anche se non ci dovrebbe essere il traffico dei Tir L'articolo proviene da Firenze Post.

