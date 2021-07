Riforma pensioni, per l’INPS da 36 a 41 anni di contributi (Di giovedì 15 luglio 2021) Riforma pensioni, 3 le proposte avanzate dall'INPS che vanno dai 36 ai 41 anni di contributi ma molti anche i nodi da sciogliere. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 luglio 2021), 3 le proposte avanzate dall'INPS che vanno dai 36 ai 41dima molti anche i nodi da sciogliere. L'articolo .

Advertising

ninoBertolino : RT @orizzontescuola: Riforma pensioni, per l’INPS da 36 a 41 anni di contributi - orizzontescuola : Riforma pensioni, per l’INPS da 36 a 41 anni di contributi - agst1977 : RT @AnffasOnlus: ? #Anffas e @fishonlus: serve una #riforma complessiva per la #disabilità “L’auspicio è che tutte le pensioni di #invalid… - Investireoggi : L'INPS propone un nuovo sistema di calcolo per aumentare le #pensioni. Vediamo perché e come avverrebbe questa rifo… - zazoomblog : Riforma Pensioni 2021 ultime oggi 15 luglio: aumento minime e divario di genere - #Riforma #Pensioni #ultime… -