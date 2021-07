Rai1, in onda il “Sogno Azzurro, la strada per Wembley” (Di giovedì 15 luglio 2021) Rai1, proprio a pochi giorni dalla finale degli Europei 2020 è giunto il film inedito che mostrerà con immagini mai viste prima, come l’Italia e gli azzurri sono diventati Campioni d’Europa. Rai1, in onda Sogno Azzurro, la strada per Wembley (Getty Images)Il docu film è un progetto delal Direzione Sviluppo Nuovi Formati, andrà in onda esattamente il 15 Luglio alle 20.30, la pellicola è un documentario che ripercorrerà la gloriosa cavalcata degli Azzurri guidati da Mancini. Ci saranno immagini che partiranno dalla partita d’esordio sino a ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 luglio 2021), proprio a pochi giorni dalla finale degli Europei 2020 è giunto il film inedito che mostrerà con immagini mai viste prima, come l’Italia e gli azzurri sono diventati Campioni d’Europa., in, laper(Getty Images)Il docu film è un progetto delal Direzione Sviluppo Nuovi Formati, andrà inesattamente il 15 Luglio alle 20.30, la pellicola è un documentario che ripercorrerà la gloriosa cavalcata degli Azzurri guidati da Mancini. Ci saranno immagini che partiranno dalla partita d’esordio sino a ...

