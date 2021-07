Rai | Agnes e non Soldi presidente? Ira Meloni Vendetta nelle urne

(Di giovedì 15 luglio 2021) Il voto alla Camera e al Senato per i quattro componenti della Cda della Rai eletti dal Parlamento non ha certo messo fine al Risiko di viale Mazzini. In primis perché il centrodestra, dopo aver lasciato alla porta Giampaolo Rossi di Fratelli d'Italia, è una polveriera con i... Segui su affaritaliani.it

Montecitorio : Sono state elette componenti del Consiglio di Amministrazione della #Rai Francesca Bria con 162 voti e Simona Agnes…

Ma il vero nodo è la nomina del presidente della, che oggi approda in Consiglio dei ministri su ... In Forza Italia c'è ancora chi vede la presidenza nelle mani di Simona, e così il capolavoro ...Valeria Fedeli 'Congratulazioni e buon lavoro a Simona, Francesca Bria, Igor De Biasio e Alessandro Di Majo, neo componenti del cdaeletti dal Parlamento e in particolare a Bria e di Majo ...(Il Sole 24 ORE) «Si tratta, infatti, di posizioni di responsabilità vacanti – ha sottolineato la Rai – e la cui copertura rientra nell’ordinaria amministrazione delle testate. Simona Agnes è stata ...Si completa la composizione del nuovo cda Rai. Dopo l’elezione di Riccardo Laganà come rappresentante dei dipendenti e la nomina di Carlo Fuortes e Marinella Soldi come espressione del governo, anche ...