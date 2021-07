Pensionato muore cercando di salvare il cane caduto in un pozzo (Di giovedì 15 luglio 2021) AGI - È morto per salvare il suo cane in fondo a un pozzo. I vigili del fuoco hanno recuperato entrambi, ma quando ormai non c'era più nulla da fare. È accaduto a Montefalcone di Val Fortore, in località Vallebona. Ieri pomeriggio un 78enne di San Bartolomeo il Galdo era uscito di casa con il suo cane, un segugio cui era molto legato. Si sono inoltrati in una zona di campagna e forse l'animale, rincorrendo qualcosa, è precipitato in un pozzo. L'anziano deve averle tentate tutte per salvare il suo amico a quattro zampe, fino a precipitare nello stesso ... Leggi su agi (Di giovedì 15 luglio 2021) AGI - È morto peril suoin fondo a un. I vigili del fuoco hanno recuperato entrambi, ma quando ormai non c'era più nulla da fare. È aca Montefalcone di Val Fortore, in località Vallebona. Ieri pomeriggio un 78enne di San Bartolomeo il Galdo era uscito di casa con il suo, un segugio cui era molto legato. Si sono inoltrati in una zona di campagna e forse l'animale, rincorrendo qualcosa, è precipitato in un. L'anziano deve averle tentate tutte peril suo amico a quattro zampe, fino a precipitare nello stesso ...

Advertising

sulsitodisimone : Pensionato muore cercando di salvare il cane caduto in un pozzo - giubar01 : @neveeghiaccio @AgenziaVISTA @INPS_it Altra domanda ma se poi il pensionato muore prima dei 67 alla vedova/vedovo l… - dicofilo : RT @creativa56: @Lucrezi97533276 io direi perchè non è diseducativo pagare un politico nonostante la sua assenza nelle riunioni parlamentar… - Lella562 : RT @creativa56: @Lucrezi97533276 io direi perchè non è diseducativo pagare un politico nonostante la sua assenza nelle riunioni parlamentar… - fm197544 : RT @creativa56: @Lucrezi97533276 io direi perchè non è diseducativo pagare un politico nonostante la sua assenza nelle riunioni parlamentar… -