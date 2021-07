Milano: legale Comi, 'accuse insussistenti, dimostreremo innocenza in processo' (Di giovedì 15 luglio 2021) Milano, 15 lug. (Adnkronos) - "Sussistono validissimi elementi in fatto e documentali che comprovano l'insussistenza delle accuse contestate alla Comi, ma tali elementi devono poter essere presi in considerazione da un giudicante nel pieno possesso di dette funzioni che il giudice dell'udienza preliminare non può svolgere". Lo afferma Giampiero Biancolella, avvocato di Lara Comi, dopo che il gup di Milano ha deciso il processo per l'esponente di Forza Italia coinvolta nell'inchiesta 'Mensa dei poveri' su un presunto giro di tangenti'. La difesa - che ricorda come l'udienza preliminare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021), 15 lug. (Adnkronos) - "Sussistono validissimi elementi in fatto e documentali che comprovano l'insussistenza dellecontestate alla, ma tali elementi devono poter essere presi in considerazione da un giudicante nel pieno possesso di dette funzioni che il giudice dell'udienza preliminare non può svolgere". Lo afferma Giampiero Biancolella, avvocato di Lara, dopo che il gup diha deciso ilper l'esponente di Forza Italia coinvolta nell'inchiesta 'Mensa dei poveri' su un presunto giro di tangenti'. La difesa - che ricorda come l'udienza preliminare ...

LucaBastaCosi : RT @gayit: CIG #Arcigay #Milano offre assistenza legale gratuita per le vittime di violenza omotransfobica - monica_perico : RT @gayit: CIG #Arcigay #Milano offre assistenza legale gratuita per le vittime di violenza omotransfobica - Gpzap2 : CIG Arcigay Milano offre assistenza legale gratuita per le vittime di violenza omotransfobica - Sandro_Sartor : RT @5stellemilano: Vi aspettiamo in piazza XXV aprile, a Milano, sino alle 18, per sottoscrivere i referendum popolari sull’eutanasia legal… - nocchi_rita : RT @gayit: CIG #Arcigay #Milano offre assistenza legale gratuita per le vittime di violenza omotransfobica -