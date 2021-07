Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi giovedì 15 luglio 2021 | numeri e combinazione vincente

(Di giovedì 15 luglio 2021) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedi 13, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 16 (91) 40 (71) 20 (63) 14 (60) 25 (57) Cagliari: 79 (71) 45 (60) 3 (51) 62 (51) 44 (50) Firenze: 24 (132) 59 (81) 89 (70) 74 (66) 78 (63) Genova: 22 (72) 11 (56) 25 (52) 49 (48) 14 (46) Milano: 69 (81) 90 (77) 22 (64) 72 (63) 74 ...

Estrazioneoggi, 15 luglio 2021. Di seguito i sei numeri del concorso numero 84 delche mette in palio un jackpot di 54,7 milioni di euro. Nella passata estrazione del ...Domani sarà invece il turno del e del classico, che metterà in palio invece un jackpot di 54,7 milioni di euro. Leggi anche > SIVINCETUTTO, LE QUOTE Punti 6: NESSUNO Punti 5: 7 ...Superenalotto, vince oltre 600mila euro al Superenalotto con un 5+1. La sua storia ha dell'incredibile: ecco tutti i dettagli.Quaterna clamorosa centrata da un fortunato giocatore che ha investito 2 euro. Ancora una volta il Lotto regala emozioni forti. Ecco dove ...