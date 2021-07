La Farnesina ha emesso una nota sui viaggi all’estero a rischio per la variante delta

Leggi su wired

(Di giovedì 15 luglio 2021)atori in attesa di partire dalla Stazione centrale di Milano (foto: Marco Passaro)Il diffondersi delladel coronavirus sta portando a un nuovo aumento dei contagi in tutta Europa, nonostante il progredire della campagna vaccinale e dell’entrata a regime del green pass – la certificazione europea che attesta l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o la negatività da un test per il Covid-19. Per questo, nel pieno della stagione turistica, il ministero degli Esteri ha pubblicato un nuovo avviso invitando cittadine e cittadini italiani alla massima cautela e avvertendoli di seguire alla lettera le disposizioni delle ...