Juventus, Arthur si arrende al dolore: dovrà operarsi, rischia tre mesi di stop (Di giovedì 15 luglio 2021) Tegola in casa Juventus per l’infortunio di Arthur per il quale la terapia conservativa messa in atto nelle scorse settimane non ha dato i frutti sperati. Il centrocampista brasiliano sarà dunque costretto a operarsi per risolvere il problema di calcificazione alla gamba destra con cui fai i conti ormai da diversi mesi e per lui, dopo l’intervento chirurgico in programma venerdì mattina a Torino, si prospetta un lungo stop: potrebbero infatti essere ben tre i mesi di lontananza dai campi, un grattacapo importante per Allegri. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) Tegola in casaper l’infortunio diper il quale la terapia conservativa messa in atto nelle scorse settimane non ha dato i frutti sperati. Il centrocampista brasiliano sarà dunque costretto aper risolvere il problema di calcificazione alla gamba destra con cui fai i conti ormai da diversie per lui, dopo l’intervento chirurgico in programma venerdì mattina a Torino, si prospetta un lungo: potrebbero infatti essere ben tre idi lontananza dai campi, un grattacapo importante per Allegri. SportFace.

