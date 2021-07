Il sondaggio | il Green Pass obbligatorio piace anche agli elettori di Salvini e Meloni

(Di giovedì 15 luglio 2021) Più di due italiani su tre sono favorevoli alsul modello Macronin Italia. E tra questi, in maggioranza,glidi Lega e Fratelli d’Italia. È il risultato di undi Euromedia Research illustrato da Alessandra Ghisleri su La Stampa che incorona quello di Giorgiacome il primo partito in Italia nelle preferenze del suo campione. Secondo la rilevazione il 68,4% degli italiani è favorevole a introdure unsanitarioper entrare in ristoranti, ...

... Pierpaolo Sileri, che chiede "l'applicazione sul serio delpass, nessuna quarantena per chi ... Secondo unOdoxa per Le Figaro , il 61% dei francesi appoggia le misure annunciate da ......su tre sono favorevoli alPass obbligatorio sul modello Macron anche in Italia. E tra questi, in maggioranza, anche gli elettori di Lega e Fratelli d'Italia. È il risultato di undi ...Il M5s in un mese perde due punti percentuali, in calo anche il Pd. Il green pass obbligatorio piace trasversalmente, sia a destra che a sinistra ...Già utilizzato per ambiti come Rsa, matrimoni, stadi ed altri eventi, verrebbe impiegato anche per attività culturali, nei trasporti e pure nella ristorazione ...