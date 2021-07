Il dispositivo che genera energia dal sudore (Di giovedì 15 luglio 2021) AGI - Ti senti più sudato per un'ondata di caldo estivo? Non preoccuparti, non tutto il sudore deve andare sprecato. In un articolo pubblicato sulla rivista Joule, gli scienziati dell'Università della California a San Diego descrivono un nuovo dispositivo in grado di raccogliere energia dal sudore sulla punta delle dita. Ad oggi, il dispositivo è il più efficiente raccoglitore di energia sul corpo mai inventato, ed è in grado di generare 300 millijoule (mJ) di energia per centimetro quadrato senza alcun input di energia meccanica. Gli ... Leggi su agi (Di giovedì 15 luglio 2021) AGI - Ti senti più sudato per un'ondata di caldo estivo? Non preoccuparti, non tutto ildeve andare sprecato. In un articolo pubblicato sulla rivista Joule, gli scienziati dell'Università della California a San Diego descrivono un nuovoin grado di raccoglieredalsulla punta delle dita. Ad oggi, ilè il più efficiente raccoglitore disul corpo mai inventato, ed è in grado dire 300 millijoule (mJ) diper centimetro quadrato senza alcun input dimeccanica. Gli ...

Il dispositivo che genera energia dal sudore

Il dispositivo che genera energia dal sudore Ad oggi, il dispositivo è il più efficiente raccoglitore di energia sul corpo mai inventato, ed è in grado di generare 300 millijoule (mJ) di energia per centimetro quadrato senza alcun input di ...

