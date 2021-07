GdF di Savona: sequestra centro massaggi era una casa di prostituzione (Di giovedì 15 luglio 2021) GdF Savona: sequestrato finto centro massaggi gestito da cinesi, in realta era una casa di prostituzione. I militari del Comando Provinciale GdF di Savona hanno dato esecuzione alsequestro preventivo, emesso dal Tribunale di Savona, su richiesta della locale Procura della Repubblica, di un finto centro massaggi, al cui interno veniva invece svolta attività di prostituzione. Leggi su periodicodaily (Di giovedì 15 luglio 2021) GdFto fintogestito da cinesi, in realta era unadi. I militari del Comando Provinciale GdF dihanno dato esecuzione alsequestro preventivo, emesso dal Tribunale di, su richiesta della locale Procura della Repubblica, di un finto, al cui interno veniva invece svolta attività di

Advertising

vincenzoaf : #GDF #Savona: sequestrato finto #CentroMassaggi gestito da cinesi. In realtà era una casa di #prostituzione.… - Ettore572 : RT @GDF: #GDF #Savona: sequestrato finto #CentroMassaggi gestito da cinesi. In realtà era una casa di #prostituzione. #NoiconVoi https://t.… - GDF : #GDF #Savona: sequestrato finto #CentroMassaggi gestito da cinesi. In realtà era una casa di #prostituzione.… -

Ultime Notizie dalla rete : GdF Savona Prostitute cinesi con "tessera fedeltà", sequestrato finto centro massaggi a Savona Il centro era stato aperto in pieno centro a Savona. Gestito da due cittadini di nazionalità cinese, era assiduamente frequentato da numerosi avventori, pubblicizzato anche su siti internet. La Gdf ...

Gdf scopre assicuratore infedele, recuperati 700mila euro Le indagini dei militari del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Savona scaturite su delega dell'Autorità Giudiziaria, proprio in seguito alle varie querele sporte dai rappresentanti di ...

Sigilli a centro falso centro massaggi per prostituzione Agenzia ANSA GdF di Savona: sequestra centro massaggi era una casa di prostituzione GdF Savona: sequestrato finto centro massaggi gestito da cinesi, in realta era al cui interno veniva invece svolta attività di prostituzione.

Prostitute cinesi con "tessera fedeltà", sequestrato finto centro massaggi a Savona SAVONA - Un centro di prostituzione con tessera fedeltà, che dava diritto a sconti e prestazioni gratuite oltre una certa soglia di assiduità della clientela. Questa la curiosità di un'operazione del ...

Il centro era stato aperto in pieno centro a. Gestito da due cittadini di nazionalità cinese, era assiduamente frequentato da numerosi avventori, pubblicizzato anche su siti internet. La...Le indagini dei militari del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria discaturite su delega dell'Autorità Giudiziaria, proprio in seguito alle varie querele sporte dai rappresentanti di ...GdF Savona: sequestrato finto centro massaggi gestito da cinesi, in realta era al cui interno veniva invece svolta attività di prostituzione.SAVONA - Un centro di prostituzione con tessera fedeltà, che dava diritto a sconti e prestazioni gratuite oltre una certa soglia di assiduità della clientela. Questa la curiosità di un'operazione del ...