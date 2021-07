Figc | Gravina | “Riapertura stadi? Accesso con il green pass | a luglio ci saranno novità”

(Di giovedì 15 luglio 2021) “degli? Abbiamo formalizzato la richiesta alla sottosegretaria Vezzali. Siamo in attesa che la procedura venga definita anche secondo le indicazioni del Cts”. Così il presidente della Federcalcio Gabrieleè intervenuto durante la conferenza stampa al termine del consiglio federale di oggi. “Vogliamo arrivare a utilizzare ilin modo rapido e renderlo efficace anche nei nostri. Siamo responsabilmente convinti che forse sarà complicato ottenere laalla totale fruibilità dei posti disponibili. Chiediamo gradualità ...

Lo dice il presidente dellaGabriele, a margine del Consiglio federale. . 15 luglio 2021Lo dice il presidente dellaGabriele, a margine del Consiglio federale. "Io non posso pensare che la vittoria dell'Italia all'Europeo possa generare tensioni. Non voglio ulteriori ...Gabriele Gravina, presidente della FIGC, come riportato da SkySport, commenta così le decisioni odierne del Consiglio Federale. “Avevamo allontanato il rischio di perdere squadre iscritte e oggi ...Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina è intervenuto durante la conferenza stampa al termine del consiglio federale di oggi. " ...