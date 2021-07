F1 | Charles Leclerc | “Speriamo di essere veloci L’Hamilton Straight? Penso sia strameritato per Lewis”

(Di giovedì 15 luglio 2021) Sarà un GP di Gran Bretagna tra mille interrogativi per la Ferrari. La SF21 nelle gare che si sono susseguite ha presentato una qualsivoglia imprevedibilità e soprattutto in Austria è evidenziato un aspetto in controtendenza: un comportamento in gara più convincente che nelle qualifiche. A Silverstone? Difficile da prevedere, visto che nel weekend britannico farà il suo esordio la Sprint Race che il sabato andrà a determinare con il risultato finale la griglia di partenza della domenica, sconvolgendo il normale format a cui piloti e i team erano abituati. Da questo punto di vista, il monegascospera di dimenticare quanto accaduto ...

Cambierà sicuramente un bel po'. Abbiamo già provato l'auto nel simulatore e possiamo già dire che è abbastanza diversa da guidare. Sembra bella, sembra aggressiva, speriamo di essere ...
Charles Leclerc ha spiegato per quale motivo il GP di Gran Bretagna possa essere un'occasione da sfruttare per la Ferrari: "Siamo bravi a preparare i weekend. A Silverstone avremo una sessione di libe ...