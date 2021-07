Demi Moore, il suo selfie in bikini svela gli addominali di Soldato Jane (Di giovedì 15 luglio 2021) Demi Moore condivide un selfie in bikini mentre è in vacanza in Grecia, dimostrando di avere ancora addominali come quelli di Soldato Jane. Demi Moore ha pubblicato un selfie in bikini in cui i suoi addominali d'acciaio sono ancora talmente evidenti da aver ricordato ai fan il duro allenamento a cui la sottopose Viggo Mortensen in Soldato Jane. Nella didascalia l'attrice ha scritto: "Preparandomi per un altro giorno in paradiso". La Moore e ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 luglio 2021)condivide uninmentre è in vacanza in Grecia, dimostrando di avere ancoracome quelli diha pubblicato uninin cui i suoid'acciaio sono ancora talmente evidenti da aver ricordato ai fan il duro allenamento a cui la sottopose Viggo Mortensen in. Nella didascalia l'attrice ha scritto: "Preparandomi per un altro giorno in paradiso". Lae ...

