Ddl Zan | Pillon | “Non c’è maggioranza granitica a sostegno legge”

"Il voto di ieri è stato un segnale molto forte". Lo ha detto il senatore della Lega, Simone Pillon, parlando con i giornalisti. "Il voto – aggiunge – ha dimostrato che non c'è affatto una maggioranza granitica che sostiene questo disegno di legge". ror/mgg/gtr su Il Corriere della Città.

borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - davidefaraone : Lancio un appello ai giornalisti, c’è qualcuno che può chiedere a Conte, Di Maio e Grillo un’opinione sul #ddlZan?… - elespaterlini1 : RT @DaniSbrollini: Ieri con un solo voto di scarto (136 sì, 135 no), il Senato ha respinto la questione sospensiva del ddl Zan che dimostra… - gayburg : Per il leghista #Mollame, col #ddlzan ci sarebbe il rischio che «anziché discutere del sesso degli angeli potremmo… -