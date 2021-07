Covid, Italia a basso rischio: resta in fascia verde (Di giovedì 15 luglio 2021) L’Italia resta tutta in verde, il colore che segna il rischio minore per Covid 19, nella mappa epidemiologica dell’Ue realizzata dall’Ecdc, aggiornata oggi. Peggiora la situazione nella penisola iberica: il Portogallo resta tutto in rosso, come la settimana scorsa, mentre la Spagna resta anch’essa in rosso, incluse le Canarie e le Baleari, ma con Catalogna, Castilla y Leon e Navarra che virano al rosso scuro, colore che segna il rischio massimo. La mappa dell’Ecdc funge da riferimento per le restrizioni di viaggio adottate da diversi Stati membri. In ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021) L’tutta in, il colore che segna ilminore per19, nella mappa epidemiologica dell’Ue realizzata dall’Ecdc, aggiornata oggi. Peggiora la situazione nella penisola iberica: il Portogallotutto in rosso, come la settimana scorsa, mentre la Spagnaanch’essa in rosso, incluse le Canarie e le Baleari, ma con Catalogna, Castilla y Leon e Navarra che virano al rosso scuro, colore che segna ilmassimo. La mappa dell’Ecdc funge da riferimento per le restrizioni di viaggio adottate da diversi Stati membri. In ...

