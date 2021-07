Calendari scolastici 2021 2022 | tutte le date Regione per Regione

(Di giovedì 15 luglio 2021) Nonostante non sia ancora chiaro in che modalità gli studenti potranno ricominciare le lezioni, se in presenza o a distanza, considerata la circolazione delle nuove varianti, molte Regioni hanno già reso noti i. Decreto Sostegni bis: concorsi straordinari, GPS,le novità per la scuola Nei prossimi paragrafiledi ripartenza delle lezioni scolastiche inle Regioni che hanno pubblicato i, di cui manca ...

Calendario scolastico 2021/22: quando iniziano e terminano le lezioni in ogni regione. Alcune regioni hanno già deliberato iper il prossimo anno scolastico, altre lo faranno nelle prossime settimane. Nessuna notizia ufficiale da parte delle restanti regioni: Sardegna Abruzzo In Abruzzo si torna a ...Gli USR, in proposito, stanno iniziando a pubblicare gli elenchi degli ammessi e idi ... Se non approvate entro tale data, saranno usate per i successivi anni. Nel video facciamo ...Inizia la pubblicazione dei calendari scolastici 2021/2022: le Regioni che hanno già deliberato, in aggiornamento.StampaScuola d’estate, il boom della Campania con corsi in 881 istituti: dal nuoto ai cavalli. Prima regione d’Italia – come titola l’edizione napoletana del sito web repubblica.it – per numero di pro ...