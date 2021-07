Basket femminile, Giulia Natali: “A Lucca per il progetto proposto. Con le Nazionali under due anni fantastici, non vorrei mai essere altrove” (Di giovedì 15 luglio 2021) Giulia Natali è una delle giocatrici che maggiormente sono guardate con attenzione per il futuro del Basket femminile italiano. Classe 2002, estense, si è ritrovata a poter debuttare in A1 grazie a Vigarano, che da Ferrara non è esattamente lontana. Le vicende cestistiche l’hanno poi portata alla Reyer Venezia, dove ha imparato i trucchi di una squadra da oltre 90 punti di media a gara. Lucca ha deciso di puntare su di lei per il prossimo futuro: tra una maglia azzurra e delle riflessioni importanti, l’abbiamo raggiunta per un’intervista in cui ha mostrato la sua idea di Basket a ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 luglio 2021)è una delle giocatrici che maggiormente sono guardate con attenzione per il futuro delitaliano. Classe 2002, estense, si è ritrovata a poter debuttare in A1 grazie a Vigarano, che da Ferrara non è esattamente lontana. Le vicende cestistiche l’hanno poi portata alla Reyer Venezia, dove ha imparato i trucchi di una squadra da oltre 90 punti di media a gara.ha deciso di puntare su di lei per il prossimo futuro: tra una maglia azzurra e delle riflessioni importanti, l’abbiamo raggiunta per un’intervista in cui ha mostrato la sua idea dia ...

