Aula mette Raggi in minoranza: indichi subito siti impianti smaltimento rifiuti (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma – Il Movimento Cinque Stelle va sotto nei numeri in Assemblea capitolina e le opposizioni, compatte, 'inchiodano' il Campidoglio sulla questione rifiuti. L'Aula ha infatti approvato due ordini del giorno di Fratelli d'Italia e Partito democratico collegati alla seduta straordinaria di ieri sull'emergenza rifiuti a Roma che impegnano la sindaca Virginia Raggi a individuare i siti per la realizzazione degli impianti di smaltimento all'interno del territorio della Capitale e a riorganizzare l'intero servizio di gestione dei rifiuti.

