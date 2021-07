“Assente”, il nuovo singolo degli AltaPressione: “? la nostra riflessione” (Di giovedì 15 luglio 2021) “Quando l’unica cosa importante sembrava essere presente ovunque, siamo diventati invisibili, ora… Assente” Dal 2 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “Assente” (Golden Factory Records), il nuovo singolo degli AltaPressione. “Assente” è quello che gli AltaPressione decidono di non essere. In un contorno sfocato ed incerto tutto sembra volerci disintegrare fino a renderci simili al nulla, ma non tutti lo accettano. È fondamentale sentire come fanno gli animali e decidere se scappare o correre incontro a quel tutto. Siamo ancora noi a decidere. Gli ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 15 luglio 2021) “Quando l’unica cosa importante sembrava essere presente ovunque, siamo diventati invisibili, ora…” Dal 2 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “” (Golden Factory Records), il. “” è quello che glidecidono di non essere. In un contorno sfocato ed incerto tutto sembra volerci disintegrare fino a renderci simili al nulla, ma non tutti lo accettano. È fondamentale sentire come fanno gli animali e decidere se scappare o correre incontro a quel tutto. Siamo ancora noi a decidere. Gli ...

