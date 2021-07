Turismo: arriva Sigmund, piattaforma digital gratuita per l’innovazione (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si chiama ‘Sigmund Project’ ed è un hub gratuito, e aperto a tutti, per la condivisione di idee e innovazioni, creato con l’obiettivo di promuovere l’interconnettività e trovare nuove soluzioni alle sfide che si pongono all’industria dei viaggi del futuro. Sviluppato dall’esperto del settore Alan Elliott Merschen, Sigmund è una piattaforma online, creata per favorire la connessione e la collaborazione tra individui con visioni e idee in grado di far progredire l’industria del Turismo: dai piccoli imprenditori alle grandi multinazionali, dai fornitori di alloggi al settore dei trasporti, dalle università alle ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si chiama ‘Project’ ed è un hub gratuito, e aperto a tutti, per la condivisione di idee e innovazioni, creato con l’obiettivo di promuovere l’interconnettività e trovare nuove soluzioni alle sfide che si pongono all’industria dei viaggi del futuro. Sviluppato dall’esperto del settore Alan Elliott Merschen,è unaonline, creata per favorire la connessione e la collaborazione tra individui con visioni e idee in grado di far progredire l’industria del: dai piccoli imprenditori alle grandi multinazionali, dai fornitori di alloggi al settore dei trasporti, dalle università alle ...

Advertising

italiaserait : Turismo: arriva Sigmund, piattaforma digital gratuita per l’innovazione - angheluruju11 : RT @Turismoromaweb: In tutti i Paesi dell’Unione Europea si viaggia in sicurezza e senza restrizioni con l’EU Digital COVID Certificate. La… - monicadelarenal : RT @Turismoromaweb: In tutti i Paesi dell’Unione Europea si viaggia in sicurezza e senza restrizioni con l’EU Digital COVID Certificate. La… - pierraineri : RT @Turismoromaweb: In tutti i Paesi dell’Unione Europea si viaggia in sicurezza e senza restrizioni con l’EU Digital COVID Certificate. La… - andreoli_elisa : RT @Historica_sm: #PressRoom Oggi, la conferenza stampa per #HistoricaSanMarino Presente il Segretario di Stato per il Turismo #FedericoP… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo arriva Effetto Europei: a Roma boom di disdette dei turisti inglesi ... come salvare la prossima stagione estiva? - Guarda la quattordicesima puntata di 'Fatti e Misfatti d'Europa' Il turismo a Roma - La flessione degli arrivi dei turisti arriva in un momento delicato ...

Laveno Mombello: tra fumetto, animazione, manga e videogiochi arriva 'Comic Sponde' ... oltreche museali, nella citta di Laveno Mombello contribuisce a rilanciare l'offerta turistico - culturale del territorio , su impulso dell'Assessorato alla Cultura - Istruzione - Turismo - ...

Turismo: arriva Sigmund, piattaforma digital gratuita per l'innovazione Entilocali-online Viaggi spaziali: quando possono essere definiti tali? La scienza interviene La comunità scientifica si interroga: si può parlare di viaggio spaziale? Sir Richard Branson ha ufficialmente inaugurato l’era del turismo spaziale qualche giorno fa: la sua nave Unity, di Virgin ...

Turismo: arriva Sigmund, piattaforma digital gratuita per l’innovazione Sviluppato dall’esperto del settore Alan Elliott Merschen, Sigmund è una piattaforma online, creata per favorire la connessione e la collaborazione tra individui con visioni e idee in grado di far ...

... come salvare la prossima stagione estiva? - Guarda la quattordicesima puntata di 'Fatti e Misfatti d'Europa' Ila Roma - La flessione degli arrivi dei turistiin un momento delicato ...... oltreche museali, nella citta di Laveno Mombello contribuisce a rilanciare l'offerta turistico - culturale del territorio , su impulso dell'Assessorato alla Cultura - Istruzione -- ...La comunità scientifica si interroga: si può parlare di viaggio spaziale? Sir Richard Branson ha ufficialmente inaugurato l’era del turismo spaziale qualche giorno fa: la sua nave Unity, di Virgin ...Sviluppato dall’esperto del settore Alan Elliott Merschen, Sigmund è una piattaforma online, creata per favorire la connessione e la collaborazione tra individui con visioni e idee in grado di far ...