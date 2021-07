Tokyo 2020, incubo Covid sulle Olimpiadi, impennata di contagi: più di 1000 casi in 24 ore (Di mercoledì 14 luglio 2021) incubo Covid sulle Olimpiadi, impennata di contagi a pochi giorni dal via di “Tokyo 2020”: più di 1000 casi d’infezione registrati in 24 ore. Il rischio epidemico torna a incombere su Tokyo. E stavolta investe i giochi olimpici prima rinviati, poi confermati, e comunque sempre in bilico tra cancellazione e organizzazione nel corso della pandemia. E oggi nuovamente nel mirino dell’attenzione internazionale dopo i nuovi casi Covid saliti a oltre 1.000. Mercoledì la capitale ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 luglio 2021)dia pochi giorni dal via di “”: più did’infezione registrati in 24 ore. Il rischio epidemico torna a incombere su. E stavolta investe i giochi olimpici prima rinviati, poi confermati, e comunque sempre in bilico tra cancellazione e organizzazione nel corso della pandemia. E oggi nuovamente nel mirino dell’attenzione internazionale dopo i nuovisaliti a oltre 1.000. Mercoledì la capitale ...

