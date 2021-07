Superquark Rai1 | mercoledì la prima puntata della nuova edizione dello show divulgativo di Piero Angela

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 14 luglio 2021)nellaserata di14 luglio 2021 propone un grande ritorno per gli amanticultura escienza. Il programmafa il suo debutto in questa estate a partire dalle ore 21:20 circa, quando il padrone di casa sarà come sempre l’amato ed apprezzato presentatoreconduce: lada oggi14 luglio 2021 Torna in televisione per una...