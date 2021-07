Sileri spinge per imitare la Francia: 'Rivediamo i parametri o applichiamo sul serio il Green Pass' (Di mercoledì 14 luglio 2021) La linea dura di Macron, che ha praticamente obbligato il vaccino per fare vita mondana, potrebbe essere presto presa d'esempio dall'Italia. 'Fare subito come ha fatto la Francia, applicando 'sul ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 luglio 2021) La linea dura di Macron, che ha praticamente obbligato il vaccino per fare vita mondana, potrebbe essere presto presa d'esempio dall'Italia. 'Fare subito come ha fatto la, applicando 'sul ...

Advertising

globalistIT : - ProDocente : Ritorno a scuola, Speranza spinge per aumentare il numero di docenti e Ata vaccinati. Sileri punta a tamponi e test… - fisco24_info : Scuola in presenza, 'test e tamponi: pronti per fine agosto': Governo al lavoro per la riapertura in sicurezza. Sil… - orizzontescuola : Ritorno a scuola, Speranza spinge per aumentare il numero di docenti e Ata vaccinati. Sileri punta a tamponi e test… -