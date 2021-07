Sarri sta conoscendo meglio la sua Lazio (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Lazio è partita sabato 10 luglio alla volta di Auronzo di Cadore, dove ogni anno si reca per il ritiro estivo. In mezzo al verde delle montagne e ad una cornice mozzafiato, il mister metterà appunto il nuovo progetto. Sarri sta conoscendo meglio la sua squadra. Lazio e mercato: la situazione biancoceleste Sarri sta conoscendo meglio la squadra: come? Le parole d’ordine sono: allenamento, armonia e concentrazione. È su questi principi che Maurizio Sarri vuole basare il suo nuovo progetto con la Lazio. Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 luglio 2021) Laè partita sabato 10 luglio alla volta di Auronzo di Cadore, dove ogni anno si reca per il ritiro estivo. In mezzo al verde delle montagne e ad una cornice mozzafiato, il mister metterà appunto il nuovo progetto.stala sua squadra.e mercato: la situazione biancocelestestala squadra: come? Le parole d’ordine sono: allenamento, armonia e concentrazione. È su questi principi che Mauriziovuole basare il suo nuovo progetto con la. Il ...

Advertising

OfficialSSLazio : #Sarri ?? 'Mister Mancini sta sempre schierando titolare @ciroimmobile. Ci sono dei momenti in cui si segna con più… - OfficialSSLazio : #Sarri ?? 'Sta nascendo un nuovo ciclo, voglio esprimere un calcio diverso e restare competitivi. Vogliamo diventare… - ilgiroudiano : @pelmilan @DiMarzio Certo, ecco perché sarri non lo vuole e sta sul mercato. NON SA FARE L'ESTERNO SINISTRO. - Soli28Soli : RT @Enzo54847297: Beh, anche più di Livorno?? PS. Poi continuo a non capire, colpa mia eh, come si possa esaltare un #Sarri qualsiasi, per p… - Enzo54847297 : Beh, anche più di Livorno?? PS. Poi continuo a non capire, colpa mia eh, come si possa esaltare un #Sarri qualsiasi,… -