Riforma giustizia, Conte chiede l’aiuto di Pd e Leu per fermare Draghi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Partito democratico potrebbe collaborare con il Movimento 5 Stelle (M5S) per cambiare la Riforma del processo penale proposta dalla ministra della giustizia Marta Cartabia. Lo riporta Il Fatto Quotidiano, affermando che dagli alti dirigenti del Partito democratico è arrivata ai parlamentari l’indicazione “sottotraccia” di aiutare il M5S a cambiare il testo del disegno di legge, approvato all’unanimità dal Consiglio dei ministri lo scorso giovedì 8 luglio, con il consenso anche dei ministri di M5S, Pd e Liberi e uguali. La proposta era stata Contestata dalla base del Movimento 5 Stelle e dall’ex presidente del Consiglio Giuseppe ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Partito democratico potrebbe collaborare con il Movimento 5 Stelle (M5S) per cambiare ladel processo penale proposta dalla ministra dellaMarta Cartabia. Lo riporta Il Fatto Quotidiano, affermando che dagli alti dirigenti del Partito democratico è arrivata ai parlamentari l’indicazione “sottotraccia” di aiutare il M5S a cambiare il testo del disegno di legge, approvato all’unanimità dal Consiglio dei ministri lo scorso giovedì 8 luglio, con il consenso anche dei ministri di M5S, Pd e Liberi e uguali. La proposta era statastata dalla base del Movimento 5 Stelle e dall’ex presidente del Consiglio Giuseppe ...

matteosalvinimi : L'ex procuratore di Venezia Carlo Nordio oggi ha sottoscritto a Treviso i #referendumgiustizia, grazie. Una firma i… - fattoquotidiano : I militanti hanno preso d’assalto la bacheca di Conte per chiedere di non sostenere la riforma Cartabia sulla giust… - petergomezblog : Giustizia, la riforma Cartabia intasa le corti d’Appello e a causa dell’arretrato manda in fumo i processi? Da una… - LoredanaMaggi_ : RT @Enrico__Costa: Il fronte M5S-ANM sta sferrando un attacco alla riforma Cartabia. Una comunione di interessi giustizialista-conservativo… - Moonlightshad1 : RT @bruttocoso: @Moonlightshad1 E' almeno la terza volta che il cofondatore del partito più a destra d'Italia corre in soccorso di quello c… -