Pilota per un giorno, in pista ai Metzeler Days (Di mercoledì 14 luglio 2021) Pilota per un giorno (ai Metzeler Days). Non è il titolo di un reality show ma è come ci si sente quando si va a girare in pista con la moto, anche se accade solo due volte all'anno. Prove libere e track day sono due modi di chiamare la stessa attività, che richiama in pista motociclisti di ogni estrazione dal debuttante all'amatore, all'appassionato veloce, fino al Pilota professionista. Un mondo con le sue regole che bisogna conoscere per divertirsi in sicurezza. Abbiamo provato anche noi partecipando ai Metzeler Days nell'autodromo di ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 14 luglio 2021)per un(ai). Non è il titolo di un reality show ma è come ci si sente quando si va a girare incon la moto, anche se accade solo due volte all'anno. Prove libere e track day sono due modi di chiamare la stessa attività, che richiama inmotociclisti di ogni estrazione dal debuttante all'amatore, all'appassionato veloce, fino alprofessionista. Un mondo con le sue regole che bisogna conoscere per divertirsi in sicurezza. Abbiamo provato anche noi partecipando ainell'autodromo di ...

