Perché dovresti iniziare a considerare lo «squat bulgaro» nella routine del tuo allenamento

Lo squat bulgaro è l'esercizio più completo per tonificare e rafforzare la muscolatura degli arti inferiori e dei glutei. E' una variante dell'affondo in movimento e fa parte del gruppo di esercizi definiti split squat, nei quali si mantiene una gamba davanti a noi per eseguire il movimento e una dietro a noi, volta ad assicurare equilibrio e stabilità. Perché è efficace Permette di lavorare particolarmente sul binomio equilibrio e resistenza, tonificando al massimo i quadricipiti, i muscoli del gluteo e, a sorpresa, il core, dato che tenere gli addominali permette di ottenere la stabilità necessaria all'esercizio.

