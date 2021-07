Nedved | «Allegri? Bello carico Con l’Udinese si soffre sempre»

(Di mercoledì 14 luglio 2021)è intervenuto durante la cerimonia di presentazione del calendario della Serie A 2021/2022. Le dichiarazioni Pavelè intervenuto durante la cerimonia di presentazione del calendario di Serie 2021/2022. Le parole del vicepresidente della Juventus. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DIUDINESE – «Ci piace però sappiamo che a Udinese si. L’ultima parte l’ha risolta Cristiano negli ultimi 5?. E’ una partita difficile per essere la prima ma dobbiamo affrontarle tutte prima o poi come dice».– «C’era una certa ...

Advertising

zazoomblog : Nedved Allegri? Dopo piccola vacanza è carico - #Nedved #Allegri? #piccola #vacanza - vitti2173 : RT @NonSoloJuve: ??”Allegri ha stabilito ritorno di Cristiano Ronaldo intorno al 25 luglio.” [Pavel Nedved] - DucadiMolinelli : RT @NonSoloJuve: ??”Allegri ha stabilito ritorno di Cristiano Ronaldo intorno al 25 luglio.” [Pavel Nedved] - bornjuventino : RT @Viglianesi_San: ?? Breaking News ?? #Nedved: '#Allegri ha stabilito ritorno di #Cristiano #Ronaldo intorno al 25 luglio.' - Domenico1oo777 : RT @NonSoloJuve: ??”Allegri ha stabilito ritorno di Cristiano Ronaldo intorno al 25 luglio.” [Pavel Nedved] -

Ultime Notizie dalla rete : Nedved Allegri

ha previsto il suo ritorno intorno al 25 e sarà da noi", così il vicepresidente della Juventus Pavelaggiorna sulla situazione legata a Cristiano Ronaldo, atteso dal club bianconero ...... il vicepresidente della Juventus Pavelha così presentato la nuova stagione. UDINESE - 'Ci ... Un campo difficile per la prima partita, ma come dice il nostro allenatore Maxdobbiamo ...(ANSA) – MILANO, 14 LUG – “Ronaldo? E’ in vacanza. Dal suo entourage nessun riscontro sul fatto che voglia andare via. Allegri ha previsto il suo ritorno intorno al 25 e sarà da noi”, così il vicepres ...(ANSA) - MILANO, 14 LUG - "Ronaldo? E' in vacanza. Dal suo entourage nessun riscontro sul fatto che voglia andare via. Allegri ha previsto il suo ritorno intorno al 25 e sarà da noi", così il vicepres ...