Napoli. ultimi test: i convocati di Spalletti per Dimaro (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – test medici e atletici in palestra e leggero lavoro tecnico individuale per i calciatori del Napoli a Castel Volturno alla vigilia della partenza per il ritiro di Dimaro. Alla fine dei test lo staff medico e quello tecnico hanno deciso che Ghoulam non partirà per Dimaro e continuerà a svolgere il percorso riabilitativo al ginocchio a Castel Volturno, mentre Piotr Zielinski si aggregherà successivamente al gruppo avendo ricevuto alcuni giorni di permesso aggiuntivi dalla società. Spalletti ha diramato la lista dei 27 ...

