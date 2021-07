Maneskin | la prima clip di I wanna be your slave | l’anticipazione del singolo da record – Il video

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo le prime immagini condivise nei giorni scorsi, ihanno pubblicato una nuova brevissimatratta daldi Ibe, in uscita domani, 15 luglio. Nella breve antela band romana non lascia spazio a equivoci, riconfermando che ilfarà certamente discutere e sarà un inno alla sessualità libera, priva di inibizioni e sovrastrutture. Intanto Teatro d’Ira – Vol. I, album in cui è contenuto il brano, già disco di platino in Italia, si trova in undicesima posizione nella global chart di Spotify, e conta oltre 400 ...

Una delusione enorme non averci neanche provato poiché, subito dopo la vittoria deidi ... Sarebbe stato più intelligente informare la cittadinanzadel comunicato Rai, per evitare la ......avessi con questo brano " ha spiegato Manu P " ma senza sapere che fosse uscito ben 10 anni". " Un emozione incredibile vedermi davanti aiha aggiunto " Sono felicissimo perché non me ...Una delusione enorme non averci neanche provato poiché, subito dopo la vittoria dei Maneskin di quest’anno ... Sarebbe stato più intelligente informare la cittadinanza prima del comunicato Rai, per ...Diciassette città italiane candidate ad ospitare l’Eurovision Song Contest 2022, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, ma Napoli non c’è ...