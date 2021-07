Lazio | Sarri | “Inizio amarcord con l’Empoli Vogliamo partire bene | ci faremo trovare pronti”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) “Sarà un campionato decisamente stimolante. L’per me sarà un, con la prima giornata ad Empoli dove sarò contento di tornare perché ritroverò persone molto care”. Mauriziocommenta così il calendario della sua, soffermandosi in particolare sulla prima giornata in cui è previsto l’incrocio con, squadra nella quale il tecnico toscano si è fatto conoscere dal grande pubblico: “E’ importantee sarà fondamentale tenere il ritmo, in un campionato di Serie A che è sempre difficile e competitivo. Ci...

Luis Alberto nel gioco diOra bisognerà capire come Luis Alberto possa essere sfruttato da Maurizio. La sua collocazione in campo non dovrebbe cambiare visto che con ogni probabilità ...APPROFONDIMENTI L'ESCLUSO, l'arrivo in ritiro della squadra diRITIRO, le foto all'arrivo ad Auronzo CALCIO, Felice Anderson: 'Grazie Lotito' CALCIO, Hysaj scatenato. ...Nel weekend del 12 aprile, anche Milan-Lazio, prima vero test per Sarri, chiamato ad una partenza soft con Empoli e Spezia. Se Mourinho torna a Milano, Simone Inzaghi torna a Roma. “Quando tornerò all ...In ritiro parlerà con Sarri, come lo stesso allenatore aveva detto in conferenza stampa: “Aspetto che arrivi e parli con me e la squadra Lo ha confermato il ds Tare nella presentazione dei calendari a ...