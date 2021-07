(Di mercoledì 14 luglio 2021) Ha tentato di lanciare undiper farlore in Sardegna, ma è stato rintracciato dai carabinieri. È successo a. L’uomo protagonista della singolare spedizione è statosu ordinanza di custodia cautelare. Aveva provato a utilizzare la tecnica deidel, ovvero lanciare droga da un aereo per farlare a destinazione senza essere colto in flagrante. Ma i carabinieri dilo hanno rintracciato in seguito a indagini scattate alcuni mesi fa quando hanno ...

Advertising

fattoquotidiano : La cocaina arriva dal cielo. Lanciava carico dall’aereo come i narcos del Sudamerica: arrestato a Oristano - AnsaSardegna : La cocaina arriva dal cielo, carico lanciato da un aereo. Un arresto a Oristano, indagano i carabinieri #ANSA - CronacheNuoresi : In #Sardegna la cocaina arriva dal cielo: carico lanciato da un #aereo - #cronaca - vivere_sardegna : La cocaina arriva dal cielo, carico lanciato da un aereo - mr_pac : @chiadaina @CorriereBN Perché, l'alcol che cos'è? ;) Il fatto che sia giuridicamente (e fortunatamente!) legale non… -

Ultime Notizie dalla rete : cocaina arriva

Ha utilizzato stando alle indagini la tecnica dei narcos sudamericani, lanciare la droga da un aereo, per far arrivare in Sardegna un carico di, ma gli e' andata male: i carabinieri lo hanno rintracciato. I militari della Compagnia di Oristano hanno arrestato, su ordinanza di custodia cautelare, un italiano ritenuto responsabile di ...... che era accusato di un episodio di smercio legato a un chilo die da un anno e due mesi si ...tutti i giorni direttamente nella tua casella di posta alle 12. Basta cliccare qui .AGI - Il 'modello' sudamericano per il traffico di droga in Sardegna. Un arresto è stato eseguito dai carabinieri della Compagnia di Oristano nell’ambito di un’operazione che ha consentito di scoprire ...La cocaina arrivava dal cielo utilizzando un sistema caro ai narcos sudamericani e utilizzato per la prima volta dai cartelli del famigerato Pablo Escobar. Trafficante arrestato a Oristano. Il ...