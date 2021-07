“La Camminata Nordica”, una tecnica a favore delle donne operate di tumore alla mammella (Di mercoledì 14 luglio 2021) La pratica sportiva della “Camminata Nordica” (Nordic Walking) entra a far parte delle attività consigliate dalla Breast Unit del Santa Maria Goretti di Latina per le donne operate al seno. E’ il Direttore Clinico prof. Fabio Ricci e il Responsabile Aziendale dott. Carlo De Masi, a spiegare il perché della scelta di attivare questa opportunità, chiedendo al Responsabile dott. Rosario Cienzo e ai volontari della sede della delegazione di Gaeta della LILT provinciale di Latina di fare da ponte/coordinamento tra le donne operate nella Breast Unit e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 luglio 2021) La pratica sportiva della “” (Nordic Walking) entra a far parteattività consigliate dBreast Unit del Santa Maria Goretti di Latina per leal seno. E’ il Direttore Clinico prof. Fabio Ricci e il Responsabile Aziendale dott. Carlo De Masi, a spiegare il perché della scelta di attivare questa opportunità, chiedendo al Responsabile dott. Rosario Cienzo e ai volontari della sede della delegazione di Gaeta della LILT provinciale di Latina di fare da ponte/coordinamento tra lenella Breast Unit e ...

