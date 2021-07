Insigne, possibile addio al Napoli? Ecco le squadre interessate (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il rinnovo tra il Napoli e Insigne sembra lontano. Secondo fantacalcio.it, sull’attaccante c’è mezza Premier League. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Insigne ed Ancelotti ai ferri corti La Roma vola ai sedicesimi di Europa League, vince anche il Napoli La Sampdoria vuole Llorente. Il punto con il Napoli L’Inter vince a Cagliari, riepilogo domenica di Serie A Probabili formazioni Napoli-Atalanta, Coppa Italia Probabili formazioni Napoli-Inter, 31^ giornata di Serie A Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il rinnovo tra ilsembra lontano. Secondo fantacalcio.it, sull’attaccante c’è mezza Premier League. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::ed Ancelotti ai ferri corti La Roma vola ai sedicesimi di Europa League, vince anche ilLa Sampdoria vuole Llorente. Il punto con ilL’Inter vince a Cagliari, riepilogo domenica di Serie A Probabili formazioni-Atalanta, Coppa Italia Probabili formazioni-Inter, 31^ giornata di Serie A

