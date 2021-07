Il maxi-piano dell’Ue sul clima | l’obiettivo è ridurre le emissioni

Leggi su ck12

(Di mercoledì 14 luglio 2021) L’Unione europea prova a lanciare il proprioper uscire dalla crisitica. “Fit For 55”, un ambiziosoperil 55% delledi Co2 entro il 2030.però rimane quello di azzerarle entro il 2050 e salvaguardare così il. European Commission President Ursula von der Leyen arrives to meet with German Chancellor Angela Merkel at the Chancellery on June 22, 2021 in Berlin, Germany. The two leaders are holding talks ahead of a meeting of the European Council scheduled for June 24-25. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)L’Unione europea ...