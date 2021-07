GF Vip 6, spunta un’incredibile candidatura: “Vorrei partecipare” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Mancano soli due mesi all’inizio della sesta edizione del GF Vip, ma le candidature continuano ad arrivare: l’appello a Signorini La sesta edizione del Grande Fratello Vip arriverà a breve sul piccolo schermo. In questi mesi il padrone di casa, Alfonso Signorini, ha lavorato ininterrottamente per selezionare coloro che varcheranno l’ambitissima porta rossa. Un’impresa per L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Mancano soli due mesi all’inizio della sesta edizione del GF Vip, ma le candidature continuano ad arrivare: l’appello a Signorini La sesta edizione del Grande Fratello Vip arriverà a breve sul piccolo schermo. In questi mesi il padrone di casa, Alfonso Signorini, ha lavorato ininterrottamente per selezionare coloro che varcheranno l’ambitissima porta rossa. Un’impresa per L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

infoitcultura : Ballando con le stelle: dopo Morgan spunta nel cast il nome di una nota ex concorrente del Grande Fratello Vip - CookiesPartners : RT @WeWorldOnlus: Body shaming: la cellulite di una VIP, un “pancino sospetto” non appena spunta un rotolo, diete pericolose in vista della… - WeWorldOnlus : Body shaming: la cellulite di una VIP, un “pancino sospetto” non appena spunta un rotolo, diete pericolose in vista… - infoitcultura : GF Vip, De Grenet affonda la Elia: è ancora bagarre, spunta anche Patrick - AlambraCortez : Boh comunque vedo pieno l’instagram di persone con la spunta blu da vip poi apro le pagine e mi chiedo cosa facciano di tanto importante ?? -