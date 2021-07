Formula 1 - Cos'è e come funziona la Sprint Race (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il prossimo fine settimana torna in pista la Formula 1 e lo farà in grande stile, portando al debutto il nuovo format di gara sperimentale denominato Sprint Qualifying Race. Ecco cos'è e come funziona. L'idea. La F.1 Sprint sarà provata per la prima volta a Silverstone, lì dove tutto ebbe inizio nel 1950. Ci saranno altri due appuntamenti nel corso della stagione, ancora da ufficializzare: pare che Monza sarà uno di questi. L'obiettivo della F.1 Sprint è quello di rendere il fine settimana ancora più elettrizzante per gli appassionati, a casa e sulle tribune, con un po' ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il prossimo fine settimana torna in pista la1 e lo farà in grande stile, portando al debutto il nuovo format di gara sperimentale denominatoQualifying. Ecco cos'è e. L'idea. La F.1sarà provata per la prima volta a Silverstone, lì dove tutto ebbe inizio nel 1950. Ci saranno altri due appuntamenti nel corso della stagione, ancora da ufficializzare: pare che Monza sarà uno di questi. L'obiettivo della F.1è quello di rendere il fine settimana ancora più elettrizzante per gli appassionati, a casa e sulle tribune, con un po' ...

