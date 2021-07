FIFA 21: In arrivo i FUTTIES – Gli Oscar di FUT (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nelle ultime ore è stata aggiunta una nuova carta al database della popolare modalità FIFA 21 Ultimate Team. I colori della carta, che riportiamo in calce alla notizia, sembrano richiamare quelli dell’annuale promo dedicata ai FUTTIES. Gli Oscar di FUT celebrano i giocatori più apprezzati dalla community con una carta speciale upgradata. Le carte FUTTIES di solito non sono dinamiche ma viste le precedenti promo non è da escludere l’ipotesi che EA Sports possa modificare i contenuti per portare una ventata di freschezza ad un gioco che è quasi arrivato alla fine del suo ciclo. La promo in questione potrebbe essere ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nelle ultime ore è stata aggiunta una nuova carta al database della popolare modalità21 Ultimate Team. I colori della carta, che riportiamo in calce alla notizia, sembrano richiamare quelli dell’annuale promo dedicata ai. Glidi FUT celebrano i giocatori più apprezzati dalla community con una carta speciale upgradata. Le cartedi solito non sono dinamiche ma viste le precedenti promo non è da escludere l’ipotesi che EA Sports possa modificare i contenuti per portare una ventata di freschezza ad un gioco che è quasi arrivato alla fine del suo ciclo. La promo in questione potrebbe essere ...

Advertising

ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 In arrivo i #FUTTIES - Gli Oscar di FUT - siamo_la_Roma : ?? #ItaliaArgentina a #Napoli ?? C'è il via libera della #FIFA ?? In arrivo la prestigiosa amichevole in onore di… - infoitscienza : FIFA 22, miglioramenti alla carriera in arrivo? Il sito si aggiorna con nuove, interessanti novità - ArmandaGelsomin : RT @IGNitalia: In #FIFA22 potrebbe esserci una grande novità nella modalità carriera, a giudicare da un aggiornamento pubblicato sul sito d… - IGNitalia : In #FIFA22 potrebbe esserci una grande novità nella modalità carriera, a giudicare da un aggiornamento pubblicato s… -