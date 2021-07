Euro 2020, Spinazzola: “Erano lacrime di rabbia: sapevo che saremmo arrivati in fondo” (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’Europeo di Leonardo Spinazzola si è fermato negli ultimi minuti dei quarti contro il Belgio, ma l’esterno azzurro è stato tra gli indiscussi protagonisti della cavalcata culminata con il trionfo a Wembley. “Lo sapevo che saremmo arrivati in fondo, per questo ho pianto dopo l’infortunio. Non era dolore ma rabbia – racconta in un’intervista a La Repubblica – Sento un colpo forte al tallone, con la coda dell’occhio cerco il belga che mi ha colpito ma non vedo nessuno, dietro di me l’avversario non c’è. Arriva Cristante, crollo a terra e capisco. ‘Perché adesso, perché a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’peo di Leonardosi è fermato negli ultimi minuti dei quarti contro il Belgio, ma l’esterno azzurro è stato tra gli indiscussi protagonisti della cavalcata culminata con il trionfo a Wembley. “Lochein, per questo ho pianto dopo l’infortunio. Non era dolore ma– racconta in un’intervista a La Repubblica – Sento un colpo forte al tallone, con la coda dell’occhio cerco il belga che mi ha colpito ma non vedo nessuno, dietro di me l’avversario non c’è. Arriva Cristante, crollo a terra e capisco. ‘Perché adesso, perché a ...

