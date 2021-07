Calciomercato Salernitana, restyling sulle fasce: Gagliolo e Letizia (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Salernitana deve migliorare la rosa in vista dell’inizio della stagione di Serie A. Ecco gli obiettivi per le fasce in difesa La Salernitana si tuffa sul mercato per migliorare la rosa in vista del ritorno in Serie A dopo 23 anni. I granata vogliono dare a Castori una squadra frutto di un mix tra esperienza e nuovi talenti. Come riportato da Sky Sport, la Salernitana starebbe lavorando per le fasce: sul taccuino di Fabiani i nomi di Gaetano Letizia e Riccardo Gagliolo, elementi di sicuro affidamento in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ladeve migliorare la rosa in vista dell’inizio della stagione di Serie A. Ecco gli obiettivi per lein difesa Lasi tuffa sul mercato per migliorare la rosa in vista del ritorno in Serie A dopo 23 anni. I granata vogliono dare a Castori una squadra frutto di un mix tra esperienza e nuovi talenti. Come riportato da Sky Sport, lastarebbe lavorando per le: sul taccuino di Fabiani i nomi di Gaetanoe Riccardo, elementi di sicuro affidamento in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

