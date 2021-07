Avellino, doppia trattativa per la difesa: non solo Scognamiglio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Non conosce sosta il mercato dell’Avellino. Dopo aver salutato Giuliano Laezza, ufficializzato Alessandro Mastalli in arrivo ci sono altri due innesti. Entrambi riguardano il reparto difensivo. La prima pista per a Gennaro Scognamiglio, classe ’87 del Pescara. Vecchia conoscenza di Salvatore Di Somma e Piero Braglia. Difensore centrale, forte fisicamente è molto abile sulle palle inattive, può essere schierato anche come terzino. Scognamiglio non partirà per il ritiro con il Pescara in programma giovedì a Palena per raggiungere poi l’Avellino. Siglerà un contratto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non conosce sosta il mercato dell’. Dopo aver salutato Giuliano Laezza, ufficializzato Alessandro Mastalli in arrivo ci sono altri due innesti. Entrambi riguardano il reparto difensivo. La prima pista per a Gennaro, classe ’87 del Pescara. Vecchia conoscenza di Salvatore Di Somma e Piero Braglia. Difensore centrale, forte fisicamente è molto abile sulle palle inattive, può essere schierato anche come terzino.non partirà per il ritiro con il Pescara in programma giovedì a Palena per raggiungere poi l’. Siglerà un contratto ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Avellino, doppia trattativa per la difesa: non solo Scognamiglio ** - angezarra49 : RT @PSB_1912: L'Avellino gioca in questi giorni una doppia partita ?? Un occhio al mercato, altro alla situazione rinnovi ?? Le ultime in c… - PSB_1912 : L'Avellino gioca in questi giorni una doppia partita ?? Un occhio al mercato, altro alla situazione rinnovi ?? Le u… -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino doppia Avellino: movida selvaggia, la protesta dei residenti Movida senza freni e senza regole, il centro di Avellino si mobilita. Doppia protesta, ieri, contro l'amministrazione comunale, rispetto ai mancati controlli nel salotto buono. Da una parte, il documento consegnato al Prefetto, Paola Spena , dal ...

Acqua, da Caposele regalati alla Puglia 10 miliardi di euro ... che dal Terminio arriva nei rubinetti del rione Sanità , Avellino ha lasciato che lo sfruttamento ... fino alla beffa più che doppia di regalare acqua e doverla pagare più di un pugliese. Già, perché i ...

Avellino: movida selvaggia, la protesta dei residenti ilmattino.it Avellino: movida selvaggia, la protesta dei residenti Movida senza freni e senza regole, il centro di Avellino si mobilita. Doppia protesta, ieri, contro l'amministrazione comunale, rispetto ai mancati controlli nel salotto buono. Da una parte, ...

Audi Q2 Q2 35 TFSI S tronic S line Edition del 2020 usata a Pratola Serra Annuncio vendita Audi Q2 Q2 35 TFSI S tronic S line Edition usata del 2020 a Pratola Serra, Avellino nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

Movida senza freni e senza regole, il centro disi mobilita.protesta, ieri, contro l'amministrazione comunale, rispetto ai mancati controlli nel salotto buono. Da una parte, il documento consegnato al Prefetto, Paola Spena , dal ...... che dal Terminio arriva nei rubinetti del rione Sanità ,ha lasciato che lo sfruttamento ... fino alla beffa più chedi regalare acqua e doverla pagare più di un pugliese. Già, perché i ...Movida senza freni e senza regole, il centro di Avellino si mobilita. Doppia protesta, ieri, contro l'amministrazione comunale, rispetto ai mancati controlli nel salotto buono. Da una parte, ...Annuncio vendita Audi Q2 Q2 35 TFSI S tronic S line Edition usata del 2020 a Pratola Serra, Avellino nella sezione Auto usate di Automoto.it ...