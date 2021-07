Argentina, a Messi non basta vincere: «In finale è scomparso, il monumento va fatto a Di Maria» (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nonostante la vittoria della Copa America, in Argentina si punta il dito contro Lionel Messi e la sua prestazione negativa in finale Lionel Messi ha finalmente trionfato con la maglia dell’Argentina, ma la vittoria in Copa America non placa le critiche nei suoi confronti. Il giornalista di ESPN Alvaro Morales, infatti, ha puntato il dito contro la prestazione in finale col Brasile della Pulce. «Ancora una volta, Messi è scomparso. Messi non è esistito al Maracanà. E l’Argentina dovrebbe fare un monumento a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nonostante la vittoria della Copa America, insi punta il dito contro Lionele la sua prestazione negativa inLionelha finalmente trionfato con la maglia dell’, ma la vittoria in Copa America non placa le critiche nei suoi confronti. Il giornalista di ESPN Alvaro Morales, infatti, ha puntato il dito contro la prestazione incol Brasile della Pulce. «Ancora una volta,non è esistito al Maracanà. E l’dovrebbe fare una ...

