Alexa arriva sugli Smart TV webOS prodotti da terziHDblog it

Advertising

HDblog : Alexa arriva sugli Smart TV webOS prodotti da terzi -

Ultime Notizie dalla rete : Alexa arriva

HDblog

L'integrazione diè basata sulla tecnologia di riconoscimento vocale ThinQ AI di LG, una soluzione che sfrutta l'intelligenza artificiale per tradurre le frasi degli utenti in comandi utili per ...Amazon sfida Starlink di SpaceX grazie all'aiuto di Facebook? Il reportda The Information e,... - 33% Fire TV Stick Lite con telecomando vocale- Lite (senza comandi per la TV), Streaming ...L'assistente vocale Alexa è in arrivo sugli Smart TV basati sulla piattaforma webOS e prodotti da terzi, cioè non da LG Electronics. Prima di proseguire facciamo un piccolo passo indietro: webOS è il ...Huami ha appena spoilerato l'arrivo del nuovo Amazfit GTR 2 LTE per i mercati internazionali: arriverà in commercio nelle prossime settimane.