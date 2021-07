Venezia | Cdm | stop grandi navi davanti a S Marco

(Di martedì 13 luglio 2021) Via libera dal Consiglio dei ministri di stasera e dopo anni di polemiche, nonchè diand go, del decreto sulleche transitano a. Per Mario Draghi "costituisce un importante ...

...le grandi navi non passeranno più davanti a San Marco nel canale della Giudecca" ha detto il ministro Dario Franceschini al termine delche ha dato il via libera al dl grandi navi per. '...- Via libera dal Consiglio dei ministri di stasera e dopo anni di polemiche, nonchè di stop and go, del decreto sulle grandi navi che transitano a. Per Mario Draghi "costituisce un importante ...Da agosto nessuna nave con peso superiore alle 25mila tonnellate potrà avvicinarsi alla laguna di Venezia. Grandi imbarcazioni e crociere saranno dirottate tutte su Marghera. La ...Venezia, stop alle grandi navi dal primo agosto: ora è ufficiale. Franceschini al termine del Cdm: "Giornata storica" ...