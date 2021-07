Trono over, Roberta Di Padua dopo la turbolenta relazione con Riccardo Guarnieri prende una “drastica” decisione: ecco quale (Di martedì 13 luglio 2021) Roberta Di Padua è stata una delle protagoniste dell’ultima stagione del Trono over di Uomini e Donne. dopo aver ripreso la frequentazione con Riccardo Guarnieri ed essere uscita con lui dal programma, i due hanno rotto bruscamente lanciandosi pesanti accuse anche nello studio che ha visto nascere la loro storia d’amore. La relazione con Riccardo, che recentemente ha fatto mormorare per una sua presunta nuova fiamma, sembra essere ormai un ricordo lontano. Nonostante questo l’ex dama ha ammesso di aver patito gli avvenimenti che negli ... Leggi su isaechia (Di martedì 13 luglio 2021)Diè stata una delle protagoniste dell’ultima stagione deldi Uomini e Donne.aver ripreso la frequentazione coned essere uscita con lui dal programma, i due hanno rotto bruscamente lanciandosi pesanti accuse anche nello studio che ha visto nascere la loro storia d’amore. Lacon, che recentemente ha fatto mormorare per una sua presunta nuova fiamma, sembra essere ormai un ricordo lontano. Nonostante questo l’ex dama ha ammesso di aver patito gli avvenimenti che negli ...

Advertising

IsaeChia : Trono over, Roberta Di Padua dopo la turbolenta relazione con Riccardo Guarnieri prende una “drastica” decisione: e… - infoitcultura : Uomini e Donne, brutta disavventura per Gemma Galgani: la dama del Trono Over terrorizzata - Andrea1926 : Tra due mesi Claudia al trono over #Temptationsisland - interludepeople : oddio senza occhiali il tentatore mi sembrava luca il cesso del trono over col mullet riccio e il piercing al naso… - Very86 : Floriana somiglia a Pamela Barretta del trono over ma non è altrettanto piazza e questo è un vero peccato perché q… -