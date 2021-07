Sport in tv oggi (martedì 13 luglio): orari e programma. Come vedere gli eventi in streaming (Di martedì 13 luglio 2021) oggi martedì 13 luglio ci aspetta una giornata ricca di Sport. Proseguono i tanti tornei di tennis della settimana post-Wimbledon, è atteso anche Lorenzo Musetti contro lo svizzero Laakosen ad Amburgo. Riparte il Tour de France dopo la giornata di riposo con una frazione molto mossa. Da seguire anche una tappa della Diamond League di atletica leggera a Gateshead e Inghilterra-Italia per il Sei Nazioni Under 20 di rugby. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi Sportivi in programma ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021)13ci aspetta una giornata ricca di. Proseguono i tanti tornei di tennis della settimana post-Wimbledon, è atteso anche Lorenzo Musetti contro lo svizzero Laakosen ad Amburgo. Riparte il Tour de France dopo la giornata di riposo con una frazione molto mossa. Da seguire anche una tappa della Diamond League di atletica leggera a Gateshead e Inghilterra-Italia per il Sei Nazioni Under 20 di rugby. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti glidegliivi in...

Advertising

angelomangiante : In campo o fuori, come oggi da Mattarella, emerge sempre lo spessore di Berrettini. Un esempio per tutte le nuove… - SkyTG24 : 'Oggi si è chiuso un cerchio', Roberto Mancini e Gianluca Vialli si sono abbracciati in lacrime dopo il trionfo del… - SkyTG24 : Italia campione d'Europa, l'abbraccio tra Mancini e Vialli: 'Oggi si è chiuso un cerchio' - leodiby : Prime pagine dei giornali di oggi Tuttosport Corriere dello Sport Gazzetta dello Sport - BoRdErS_Z_17 : RT @SharonStyless: Immobile che trascina Berrettini a festeggiare con loro. Oggi che sale sul pullman della nazionale. Questo è il senso de… -