Sì senza ma al Pnrr | subito 25 miliardi | saranno per le riforme

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 13 luglio 2021) Il piano nazionale di rilancio e resilienza ha avuto anche l’ultimo via libera dall’Ecofin e ora il governo Draghi si prepara ad accogliere la pioggia di fondiprecedenti del Recovery fund. Sono 191,5 idi euro che arriveranno nei prossimi cinque anni, e, cioè tra due-tre settimane, nella casse del Tesoro planeranno i primi 25in un unico versamento. SE IL VIA LIBERA dei ministri dell’economia europei era scontato, non lo era l’asdi discussioni nel … Continua L'articolo proviene da il manifesto.