Ripescaggi Serie C 2021-2022: tutte le squadre in lizza. La graduatoria completa: Aglianese e Messina davanti

La Lega Nazionale Dilettanti ha definito la graduatoria per i Ripescaggi nella Serie C 2021-2022 di calcio. Al termine dei playoff di Serie D è stata definita una griglia che classifica le squadre in base ad alcuni coefficienti e determina le priorità per gli eventuali Ripescaggi in Serie C. Se alcune società non riusciranno a iscriversi a Serie B e Serie C per i più svariati motivi, allora si andrà ad attingere da questo listone per occupare i posti a disposizione.

